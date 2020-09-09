Роналду стал первым европейцем, наколотившим более 100 голов за сборную

Чаще португальца на уровне национальных команд забивал лишь один человек

После двух голов в ворота сборной Швеции во втором туре Лиги наций португалец Криштиану Роналду стал автором уникального достижения. Нападающий "Ювентуса" оказался первым европейцем, забившим более 100 мячей за сборную, – сообщает сайт УЕФА. Теперь на его счету 101 точный удар за Португалию.

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Роналду является лучшим снайпером европейских сборных в истории, опережая легендарного венгра Ференца Пушкаша на 17 голов. Больше него на уровне национальных команд забивал лишь нападающий сборной Ирана Али Даеи – 109 мячей. А вот среди женщин отметки в 100 голов за сборную достигли сразу семь футболисток. По миру лидирует Кристин Синклер из Канады (186), а в Европе – немка Биргит Принц (128).

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Лучшие снайперы Европы за всю историю

Криштиану Роналду (Португалия) – 101 гол в 165 матчах Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) – 84 гола в 89 матчах Шандор Кочиш (Венгрия) – 75 голов в 68 матчах Мирослав Клозе (Германия) – 71 гол в 137 матчах Герд Мюллер (ФРГ) – 68 голов в 62 матчах Робби Кин (Ирландия) – 68 голов в 146 матчах Златан Ибрагимович (Швеция) – 62 гола в 116 матчах Роберт Левандовски (Польша) – 61 гол в 112 матчах Имре Шлоссер (Венгрия) – 59 голов в 68 матчах Давид Вилья (Испания) – 59 голов в 98 матчах Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 59 голов в 108 матчах

Криштиану Роналду / Фото: Reuters В тренде Видео голов и обзор матча Испания – Украина в Лиге наций

Из 66 матчей, в которых забивал Криштиану, в 55-ти Португалия праздновала победу, в пяти сыграла вничью и в шести – уступила. На счету Роналду 15 дублей, 9 хет-триков, 2 покера, а еще 42 мяча он забил по одному за поединок. По семь голов форвард отправил в ворота сборных Литвы и Швеции, по пять – командам Андорры, Армении, Латвии и Люксембурга.

Ранее Криштиану Роналду из-за укуса пчелы пропустил матч с Хорватией.

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