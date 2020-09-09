Українська
$ 27,83
32,77
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Роналду стал первым европейцем, наколотившим более 100 голов за сборную

9 сентября, 02:37

Елена Павлова Елена Павлова

Чаще португальца на уровне национальных команд забивал лишь один человек

После двух голов в ворота сборной Швеции во втором туре Лиги наций португалец Криштиану Роналду стал автором уникального достижения. Нападающий "Ювентуса" оказался первым европейцем, забившим более 100 мячей за сборную, – сообщает сайт УЕФА. Теперь на его счету 101 точный удар за Португалию.

Реклама

Читайте также: Роналду попросили надеть маску на матче Лиги наций, после чего он не совладал с бананом

Роналду является лучшим снайпером европейских сборных в истории, опережая легендарного венгра Ференца Пушкаша на 17 голов. Больше него на уровне национальных команд забивал лишь нападающий сборной Ирана Али Даеи – 109 мячей. А вот среди женщин отметки в 100 голов за сборную достигли сразу семь футболисток. По миру лидирует Кристин Синклер из Канады (186), а в Европе – немка Биргит Принц (128).

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Реклама

Лучшие снайперы Европы за всю историю

  1. Криштиану Роналду (Португалия) – 101 гол в 165 матчах
  2. Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) – 84 гола в 89 матчах
  3. Шандор Кочиш (Венгрия) – 75 голов в 68 матчах
  4. Мирослав Клозе (Германия) – 71 гол в 137 матчах
  5. Герд Мюллер (ФРГ) – 68 голов в 62 матчах
  6. Робби Кин (Ирландия) – 68 голов в 146 матчах
  7. Златан Ибрагимович (Швеция) – 62 гола в 116 матчах
  8. Роберт Левандовски (Польша) – 61 гол в 112 матчах
  9. Имре Шлоссер (Венгрия) – 59 голов в 68 матчах
  10. Давид Вилья (Испания) – 59 голов в 98 матчах
  11. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 59 голов в 108 матчах

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

В тренде
Видео голов и обзор матча Испания – Украина в Лиге наций

Из 66 матчей, в которых забивал Криштиану, в 55-ти Португалия праздновала победу, в пяти сыграла вничью и в шести – уступила. На счету Роналду 15 дублей, 9 хет-триков, 2 покера, а еще 42 мяча он забил по одному за поединок. По семь голов форвард отправил в ворота сборных Литвы и Швеции, по пять – командам Андорры, Армении, Латвии и Люксембурга.

Ранее Криштиану Роналду из-за укуса пчелы пропустил матч с Хорватией.

Реклама

Смотрите, как Криштиану Роналду забивал Швеции

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Криштиану Роналду сборная Швеции сборная Португалии нападающий бомбардир
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять