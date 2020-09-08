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Роналду сделал предложение Джорджине и подумывает об уходе из футбола

8 сентября, 08:43

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболист уже купил огромный участок и строит семейное гнездышко за 20 миллионов евро

Догадки о том, что Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес, подтвердились. Португальский журналист, приближенный к форварду "Ювентуса", в эфире программы Socialite раскрыл подробности трогательного момента в жизни парочки.

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"Вечеринка была организована Джорджиной для Криштиану, чтобы встретиться с ее родственниками. Увидев чудесную вечеринку, которую она организовала для него, Криштиану в порыве страсти попросил Джорджину выйти за него замуж, и она ответила да", – цитирует информатора El Mundo.

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Журналист отметил, что на вечеринке не присутствовала семья футболиста. Также он заявил, что парочка не планирует в ближайшее время организовывать свадьбу. "Будет помолвка, на которой будут присутствовать все родственники", – добавил он.

С другой стороны, журналист пояснил, что игрок "Ювентуса" уже подумывает об уходе из футбола. "Криштиану купил участок земли за 8 миллионов евро. Джорджина навещает его каждый месяц, и это будет дом, в котором они будут жить, когда он уйдет из спорта. Строительство особняка оценивается в 20 миллионов евро", – заявил он.

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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Криштиану Роналду WAGs Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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