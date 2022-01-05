Ковид отступил: Шевченко вернулся на тренерский мостик Дженоа

Украинский наставник Дженоа Андрей Шевченко сможет руководить своей командой в матче Серии А против Сассуоло

Андрей Шевченко будет с командой на матче против Сассуоло / Фото: Reuters

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко сдал повторный тест на COVID-19 и получил негативный результат, сообщает официальный Twitter Дженоа.

Mister #Shevchenko è negativo al Covid-19 e sarà con la squadra per #SassuoloGenoa.



Bentornato mister! pic.twitter.com/Lu1w9a4YO6 — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 5, 2022

Реклама

Уже завтра "грифоны" играют поединок 20-го тура чемпионата Италии против Сассуоло. Теперь Андрей Николаевич сможет руководить своей командой у кромки поля, а не дистанционно.

Андрея Шевченко успели полюбить в Дженоа / Фото: Reuters

Напомним, 28 декабря Андрей Шевченко заразился коронавирусом. Заболевание протекало бессимптомно, но специалист находился на самоизоляции.

Реклама

В этот период тренировочным процессом руководил ассистент главного тренера Мауро Тассотти.

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: REUTERS

Ранее мы сообщали, что защитные редуты "грифонов" усилил швейцарский футболист Сильван Хефти, за которого боссы Дженоа выложили 5 млн евро.

Реклама

После 19-ти сыгранных туров Дженоа занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. От спасительной 17-й строчки "грифонов" отделяет пять баллов.