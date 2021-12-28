Только этого не хватало! Шевченко заразился коронавирусом

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко не сможет руководить своей командой в ближайшее время

Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус / Фото: Getty Images

Андрей Шевченко и капитан Дженоа Доменико Кришито сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт "грифонов". Остальные члены команды получили отрицательные результаты.

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Сейчас 45-летний украинский специалист находится на самоизоляции.

Тренировки Дженоа возобновятся 29 декабря под руководством помощника главного тренера Мауро Тассотти и технического персонала.

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: REUTERS

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Свой следующий официальный матч "грифоны" проведут 6 января 2022 года против Сассуоло.

Напомним, что турнирное положение Дженоа крайне сложное. Команда Шевченко после 19 туров остается в зоне вылета Серии А. Исправлять ситуацию предстоит уже в 2022 году.