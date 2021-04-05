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Кокорина на помойку: Фиорентина нашла замену скандальному россиянину в Украине

5 апреля, 17:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

Аллахьяр Сайядманеш может летом перебраться в чемпионат Италии

Итальянская Фиорентина заинтересовалась нападающим луганской Зари Аллахьяром Сайядманешем, который выступает в украинском клубе на правах аренды, а его контракт принадлежит турецкому Фенербахче.

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Не исключено, что флорентийский клуб планирует оформить сделку уже в летнее трансферное окно. По данным источника, представители Фиорентины уже контактировали с луганским клубом, сообщает Sportarena.

Отметим, что зимой Фиорентина арендовала у московского Спартака скандального форварда Александра Кокорина, который успел отсидеть в тюрьме. Однако заиграть в Италии Кокорину не удалось – он провел на поле всего 77 минут, а затем и вовсе отправился в лазарет.

На счету Аллахьяра 18 матчей во всех турнирах за Зарю, пять голов и две результативных передачи.

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Заря Луганск Фиорентина Аллахьяр Сайядманеш

Источник: Спорт сегодня

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