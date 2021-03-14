Скрипник едко поздравил "Динамо" с победой

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник специфически поздравил "Динамо" с победой в центральном матче 18-го тура УПЛ. Напомним, "Динамо" обыграло "Зарю" в Запорожье 2:0, забив два мяча за три минуты.

"Поздравляю "Динамо". Но не могу сказать, что с заслуженной победой", – заявил Скрипник, которого цитирует "Профутбол"

"Было бы интересно, если бы мы вышли вперед. Был хороший шанс для этого"

"В таких матчах все решают нюансики. У нас тоже влетали мячи в штрафную "Динамо". Но у них оказался удачливый нападающий, а у нас может ударить сам в своего"

"Можно сказать, нам дали по носу. Но жизнь не останавливается. Впереди много матчей, полуфинал Кубка. Работаем дальше", – подытожил тренер "Зари"

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Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

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Напомним, до поражения от "Динамо" "Заря" выдала рекордную в своей истории серию из семи побед в УПЛ, что дало основания заговорить о претензиях луганчан на зону Лиги чемпионов и даже "золото" Премьер-лиги. Однако теперь "Заре" придется сосредоточиться на том, чтобы сохранить за собой третье место.

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