Не быть "Заре" в ЛЧ: Луганск стал жертвой "второго Шевченко" из "Колоса"

"Колос" не дал "Заре" приблизиться ко второму месту, обыграв луганчан в Ковалевке 1:0

Воскресное поражение "Шахтера" от "Львова" 2:3 подарило шанс "Заре" приблизиться к "горнякам" и побороться с ними за второе место в Премьер-лиге и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Реклама

Однако луганская команда подарком судьбы не воспользовалась и в последнем матче 19-го тура УПЛ проиграла в Ковалевке "Колосу" 0:1.

Единственный в этом матче мяч на 42-й минуте забил 32-летний экс-динамовец Владимир Лысенко, которого 14 лет назад президент столичного клуба Игорь Суркис называл не иначе как вторым Шевченко.

"Колос" – "Заря" 1:0

Видео гола Лысенко

Реклама

"Колос" – "Заря" – 1:0

Гол: Лысенко (42)

"Колос": Волынец – Черноморец, Гавриш, Петров, Золотов – Кравченко, Богданов (Нгамба, 85), Задоя (Милько, 27), Чурко (Ильин, 74) – Костышин (Смирный, 74) – Лысенко (Исаенко, 85)

"Заря": Василь – Жуниньо (Цыганикс, 68), Абу Ханна (Казаков, 85), Иванисеня, Хомченовский – Назарина – Кочергин, Громов (Кабаев, 68), Юрченко – Гладкий (Шахаб, 68), Аллахъяр

Предупреждения: Костышин (37), Золотов (61), Волынец (90+3), Смирный (90+4) – Кочергин (35), Назарина (50), Аллахъяр (86)

После этого поражения от "Колоса" "Заря" осталась на третьем месте УПЛ с 7-очковым отставанием от "Шахтера". При этом у луганчан имеется игра в запасе.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама