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Не быть "Заре" в ЛЧ: Луганск стал жертвой "второго Шевченко" из "Колоса"

21 марта, 21:33

Олег Люлька Олег Люлька

"Колос" не дал "Заре" приблизиться ко второму месту, обыграв луганчан в Ковалевке 1:0

Воскресное поражение "Шахтера" от "Львова" 2:3 подарило шанс "Заре" приблизиться к "горнякам" и побороться с ними за второе место в Премьер-лиге и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

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Однако луганская команда подарком судьбы не воспользовалась и в последнем матче 19-го тура УПЛ проиграла в Ковалевке "Колосу" 0:1.

Единственный в этом матче мяч на 42-й минуте забил 32-летний экс-динамовец Владимир Лысенко, которого 14 лет назад президент столичного клуба Игорь Суркис называл не иначе как вторым Шевченко.

"Колос" – "Заря" 1:0
Видео гола Лысенко

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"Колос" – "Заря" – 1:0
Гол: Лысенко (42)
"Колос": Волынец – Черноморец, Гавриш, Петров, Золотов – Кравченко, Богданов (Нгамба, 85), Задоя (Милько, 27), Чурко (Ильин, 74) – Костышин (Смирный, 74) – Лысенко (Исаенко, 85)
"Заря": Василь – Жуниньо (Цыганикс, 68), Абу Ханна (Казаков, 85), Иванисеня, Хомченовский – Назарина – Кочергин, Громов (Кабаев, 68), Юрченко – Гладкий (Шахаб, 68), Аллахъяр
Предупреждения: Костышин (37), Золотов (61), Волынец (90+3), Смирный (90+4) – Кочергин (35), Назарина (50), Аллахъяр (86)

После этого поражения от "Колоса" "Заря" осталась на третьем месте УПЛ с 7-очковым отставанием от "Шахтера". При этом у луганчан имеется игра в запасе.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
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1
ДинамоДинамоДин
19
14
4
1
41
13
28
46
Забитые 41
Пропущеные 13
Разница 28
Результаты последних матчей: В В В В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
19
11
6
2
39
15
24
39
Забитые 39
Пропущеные 15
Разница 24
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
18
9
5
4
31
14
17
32
Забитые 31
Пропущеные 14
Разница 17
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
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31
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Пропущеные 15
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5
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19
8
6
5
27
20
7
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Забитые 27
Пропущеные 20
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6
КолосКолосКол
19
7
8
4
26
19
7
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Разница 7
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7
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19
7
5
7
26
22
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Забитые 26
Пропущеные 22
Разница 4
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8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
6
4
9
25
30
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22
Забитые 25
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9
ИнгулецИнгулецИнг
19
3
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6
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-7
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4
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Источник: Сегодня|Спорт

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