Кокоріна на смітник: Фіорентина знайшла заміну скандальному росіянину в Україні

Італійська Фіорентина зацікавилася нападаючим луганської Зорі Аллахьяром Сайядманешем, який виступає в українському клубі на правах оренди, а його контракт належить турецькому Фенербахче.

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Не виключено, що флорентійський клуб планує оформити угоду вже в літнє трансферне вікно. За даними джерела, представники Фіорентини вже контактували з луганським клубом, повідомляє Sportarena.

Відзначимо, що взимку Фіорентина орендувала у московського Спартака скандального форварда Олександра Кокоріна, який встиг відсидіти у в'язниці. Однак заграти в Італії Кокоріну не вдалося – він провів на полі всього 77 хвилин, а потім і зовсім відправився в лазарет.

На рахунку Аллахьяра 18 матчів у всіх турнірах за Зорю, п'ять голів і дві результативні передачі.

Дивіться, як Зоря обіграла Рух:

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