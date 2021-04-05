Русский
$ 27,96
32,84
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Кокоріна на смітник: Фіорентина знайшла заміну скандальному росіянину в Україні

5 квітня, 17:16

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Аллахьяр Сайядманеш може влітку перебратися в чемпіонат Італії

Італійська Фіорентина зацікавилася нападаючим луганської Зорі Аллахьяром Сайядманешем, який виступає в українському клубі на правах оренди, а його контракт належить турецькому Фенербахче.

Реклама

Не виключено, що флорентійський клуб планує оформити угоду вже в літнє трансферне вікно. За даними джерела, представники Фіорентини вже контактували з луганським клубом, повідомляє Sportarena.

Відзначимо, що взимку Фіорентина орендувала у московського Спартака скандального форварда Олександра Кокоріна, який встиг відсидіти у в'язниці. Однак заграти в Італії Кокоріну не вдалося – він провів на полі всього 77 хвилин, а потім і зовсім відправився в лазарет.

На рахунку Аллахьяра 18 матчів у всіх турнірах за Зорю, п'ять голів і дві результативні передачі.

В тренді
"Ще не вмерла" в Москві! Українка стала найсильнішою жінкою Європи

Дивіться, як Зоря обіграла Рух:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Зоря Луганськ Фіорентина Аллахьяр Сайядманеш

Джерело: Спорт сегодня

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022Футбол
Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+
Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+Футбол
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не зміг
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не змігФутбол
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світу
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світуФутбол
Результати й відеоогляди матчів відбору ЧС-2022 в суботу: гол динамівця, сенсаційна Мальта та інші
Результати й відеоогляди матчів відбору ЧС-2022 в суботу: гол динамівця, сенсаційна Мальта та іншіФутбол
Італійська телеведуча любить роздягатися догола. Це відгомони модельної кар'єри
Італійська телеведуча любить роздягатися догола. Це відгомони модельної кар'єриФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти