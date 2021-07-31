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Как четыре Шевы! Бенфика повесила на Яремчука гигантский ценник

Олег Люлька Олег Люлька
31 июля, 23:05
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Португальский клуб в контракте с украинским нападающим Романом Яремчуком прописал сумму отступных с восемью нулями – и это не в гривне, а в евровалюте
Андрей Шевченко и Роман Яремчук
Андрей Шевченко и Роман Яремчук / Фото: Getty Images, Twitter

В субботу, 31 июля, Роман Яремчук стал игроком Бенфики, куда перешел из Гента за 17 млн евро.

При этом просто космический процент от сделки должен получить бывший клуб футболиста, киевское Динамо. Речь о 5 миллионах евро!

Впрочем, на этом гигантские цифры в соглашении Орлов (прозвище Бенфики) с 25-летним форвардом сборной Украины не заканчиваются.

Роман Яремчук и Руй Кошта
Роман Яремчук и Руй Кошта / Фото: Facebook

Как сообщает португальское издание Record, клаусула Яремчука составила 100 миллионов евро! Это как четыре Андрея Шевченко – если брать деньги, за которые в свое время тот перешел из Динамо в Милан.

Тем не менее фантастической сумма в 100 млн евро отступных за Яремчука выглядит только на бумаге.

ЧТО ТАКОЕ КЛАУСУЛА

Это сумма, за которую Бенфика обязана будет отпустить Яремчука в другой клуб. Допустим, захочет купить Романа лондонский Челси. "100 млн евро – и он ваш", – говорят в Бенфике.

В тренде

В реальности, игроки крайне редко переходят в другие клубы за сумму, указанную в качестве клаусулы. Почти никогда. Обычно в ходе переговоров сходятся на иных, менее внушительных, цифрах.

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Хотя Бенфика, известная как один из лучших клубов мира, работающих на продажу, наверняка постарается на Яремчуке заработать. Пока самый дорогой трансфер лиссабонцев "на выход" – Жоао Феликс в Атлетико в 2019-м за 127 млн евро.

Смотрите, как Яремчук забивал за Украину на Евро-2020

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