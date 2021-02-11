Українська
$ 27,77
33,67
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Кабанейро!" С таким животом Алиеву точно не воссоединиться с Милевским

11 февраля, 14:22

Олег Люлька Олег Люлька

Экс-динамовец продолжает набирать... Только не форму, а массу

После купания в киевской проруби бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев отправился отогреваться в теплые края, покрывая загаром свою недавно наголо обритую голову.

Реклама

Читайте также: 14 февраля – 14 свежих идей для влюбленных, как нескучно провести день вместе

Подписчики, с которыми Александр поделился в Instagram своим фото у моря, обратили внимание, что 36-летний Алиев продолжает активно набирать массу. Экс-игрок сборной Украины может похвастаться настоящим "пивным" животом. Вот комментарии его фолловеров:

  • "В натуре ты арбуз отъел".
  • "Винни-Пух".
  • "Ого ты раскабанел!"
  • "Кабанейро".
  • "На Леоненко похож".
  • "Ох и бочка!"

Читайте также: "Из меня делают конченого алкоголика": Селезнев "исповедался" после отчисления из "Колоса"

Реклама

Понятно, что с таким весом Александру было бы нереально выступать на профессиональном уровне. А ведь буквально недавно появилась информация, что Алиев и Милевский могут воссоединиться в "Минае".

Смотрите, как Алиев и Милевский играли в футбол в СИЗО

Алиев и Милевский. Лукьяновка. СИЗО Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист Александр Алиев лишний вес

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы
Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы "Барселоны" над "Гранадой"Футбол
"Смотри, чтобы тебя не похоронили": Воронин устроил разборки, защищая СелезневаФутбол
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сынФутбол
Капитан
Капитан "Палмейраса" прогнал жену с кровати после выигрыша Кубка ЛибертадоресФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
Стройная, как супруга Шевы: главная болельщица Виктора Коваленко в Италии
Стройная, как супруга Шевы: главная болельщица Виктора Коваленко в ИталииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять