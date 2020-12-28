Сумасшедший 2020-й продолжается: Алиев может воссоединиться с Малевским в "Минае"

Алиев в последний раз играл на высоком уровне в 2016 году, зато уже имеет тренерскую лицензию

Вслед за Артемом Милевским в украинский футбол может вернуться и Александр Алиев. "Брутальный футбол" утверждает, что в "Минае" рассматривают возможность подписания контракта с Алиевым. Напомним, ранее в клуб перешел Милевский.

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"Назревает новый контракт. Нужно их объединять. Они не могут друг без друга", – цитирует Telegram-канал "Брутальный футбол" спортивного директора закарпатского клуба Михаила Кополовца.

Напомним, что последним профессиональным клубом Алиева был казахстанский "Тараз", который он покинул в 2016 году после драки с главным тренером Юрием Максимовым. Затем он выступал за любительские "Катандзаро" и "Интер".

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Отметим, что Алиев уже имеет тренерскую лицензию. Вполне возможно, что ему могут предложить место в тренерском штабе "Миная".

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Ранее Милевский рассказал, как "после загула "мусора" заложили их с Алиевым Суркису – тот грозился вывезти в лес".

Алиев и Милевский. Лукьяновка. СИЗО Видео: Instagram

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