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У Шапаренко новое тату. Этот мастер делает интимные татуировки футболистам и их женам

15 декабря, 21:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболист "Динамо" практически не имеет частей тела без татуировок

Футболист киевского "Динамо" Николай Шапаренко после завершения первой половины сезона порадовал себя новой татуировкой. Полузащитник набил на правой ноге целую картину: внизу изображены "руки молящегося" знаменитого художника Альбрехта Дюрера, а над ними, расправив крылья, парит голубь.

Ранее Шапаренко обзавелся татуировкой на левой ноге. Там у него изображены герои мультфильма "Утиные истории" Скрудж Макдак и один из братьев Гавс, а также персонаж из "Монополии". Как видим, с годами взгляды футболиста немного поменялись.

Обе татуировки Шапаренко делал у известного столичного мастера Ольги Иванцовой. Ее услугами пользовались и другие футболисты. На странице в Instagram можно найти фото с Денисом Бойко, Евгением Коноплянкой, Александром Алиевым. Денисом Олейником, Денисом Поповым, Николаем Морозюком.

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Руки Николая Морозюка:

А это Денис Олейник:

Кстати, услугами Ольги пользовались не только футболисты, но и их вторые половинки. Так, ее творениями украшали свои тела Ирина Морозюк и Анна Дрыга, бывшая супруга Александра Мандзюка. При этом, обе девушки набивали тату на груди. Да-да, знаменитый поцелуй на груди Ирины был сделан именно в этом салоне.

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Ирина Морозюк:

Анна Дрига:

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Интересно, что такую же наколку имеет и Денис Попов, но в более интимном месте. А после успешного ЧМ-2019 (U-19) он набил себе на ноге главный трофей чемпионата мира.

Смотрите, как забивает Николай Шапаренко:

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Александр Алиев Николай Морозюк татуировка Николай Шапаренко Ирина Морозюк Денис Попов

Источник: Сегодня|Спорт

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