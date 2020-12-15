У Шапаренко новое тату. Этот мастер делает интимные татуировки футболистам и их женам

Футболист киевского "Динамо" Николай Шапаренко после завершения первой половины сезона порадовал себя новой татуировкой. Полузащитник набил на правой ноге целую картину: внизу изображены "руки молящегося" знаменитого художника Альбрехта Дюрера, а над ними, расправив крылья, парит голубь.

Ранее Шапаренко обзавелся татуировкой на левой ноге. Там у него изображены герои мультфильма "Утиные истории" Скрудж Макдак и один из братьев Гавс, а также персонаж из "Монополии". Как видим, с годами взгляды футболиста немного поменялись.

Обе татуировки Шапаренко делал у известного столичного мастера Ольги Иванцовой. Ее услугами пользовались и другие футболисты. На странице в Instagram можно найти фото с Денисом Бойко, Евгением Коноплянкой, Александром Алиевым. Денисом Олейником, Денисом Поповым, Николаем Морозюком.

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Руки Николая Морозюка:

А это Денис Олейник:

Кстати, услугами Ольги пользовались не только футболисты, но и их вторые половинки. Так, ее творениями украшали свои тела Ирина Морозюк и Анна Дрыга, бывшая супруга Александра Мандзюка. При этом, обе девушки набивали тату на груди. Да-да, знаменитый поцелуй на груди Ирины был сделан именно в этом салоне.

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Ирина Морозюк:

Анна Дрига:

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Интересно, что такую же наколку имеет и Денис Попов, но в более интимном месте. А после успешного ЧМ-2019 (U-19) он набил себе на ноге главный трофей чемпионата мира.

Смотрите, как забивает Николай Шапаренко:

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