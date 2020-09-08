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"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губы

8 сентября, 07:34

Олег Люлька Олег Люлька

Бывшая жена экс-капитана "Динамо" ответила на пять самых раздражающих ее вопросов

Бывшая жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина, имеющая 144 тысячи подписчиков в Instagram, назвала ТОП-5 вопросов от своих фолловеров, которые больше всего ее раздражают. При этом девушка не оставила их без ответов. Напомним, недавно в Турции Ирина Морозюк устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем.

Итак, вот они – пять, как выразилась Ирина Морозюк, "самых бесячих вопросов". С ответами девушки.

  • Зачем ты делаешь фото такие? (Потому что шлюха)
  • Зачем ты сделала столько тату? (Хочу быть похожа на зека)
  • С кем ребенок? (Вовча зграя присматривает! Уже говорила)
  • Зачем тебе такие губы? (Чтобы на айфоны новые зарабатывать)
  • Где Коля? (Мы родились сиамскими близнецами, и нас рассоединить смогли)
INSTAGRAM

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Как мы писали ранее, в мае Ирина Морозюк шокировала заявлением о расставании с Николаем. Самая откровенная девушка украинского футбола не сдерживала слез, говоря о том, что их семья распалась. При этом добавила: "Он мне изменял".

А вскоре после этого Ирина Морозюк поделилась уроками пикапа в Instagram. "Соблазнить можно одним словом: "Переспим?" – говорит девушка.

Ирина Морозюк устроила стриптиз с мячом Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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WAGs Ирина Морозюк жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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