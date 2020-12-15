Игроки "Динамо" в сауне с раками: эпические фото

Попов, Цитаишвили, Леднев и Шапаренко отметили уход в отпуск в статусе лидеров чемпионата Украины

Футболисты "Динамо" отметили начало отпуска походом в сауну. Попариться одной компанией выбрались Денис Попов, Богдан Леднев, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили и Владислав Дубинчак, который принадлежит киевскому клубу, а на правах аренды выступает за "Днепр-1".

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Футболисты опубликовали у себя в соцсетях фото с сауны, наверняка заставившее многих позавидовать. Напротив них на столе – космическая тарелка с раками!

"Банда!" – подписал совместное фото Денис Попов

"Это мы с пацанами в сауне. Ща дома уже", – добавил Георгий Цитаишвили

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Ранее мы писали, что Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух. В Доминикане знаменитая дзюдоистка познакомилась с яркими симпатягами.

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