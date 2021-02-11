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"Кабанейро!" З таким животом Алієву точно не возз'єднатися з Мілевським

11 лютого, 14:22

Олег Люлька Олег Люлька

Ексдинамівець продовжує набирати... Тільки не форму, а масу

Після занурення в київську ополонку колишній півзахисник "Динамо" Олександр Алієв вирушив відігріватися в теплі краї, покриваючи засмагою свою недавно поголену голову.

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Підписники, з якими Олександр поділився в Instagram своїм фото біля моря, звернули увагу, що 36-річний Алієв продовжує активно набирати масу. Ексгравець збірної України може похвалитися справжнім "пивним" животом. Ось коментарі його фоловерів:

  • "В натурі ти кавуна з'їв".
  • "Вінні-Пух".
  • "Ого ти розкабанів!"
  • "Кабанейро".
  • "На Леоненка схожий".
  • "Ох і бочка!"

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Зрозуміло, що з такою вагою Олександру було б нереально виступати на професійному рівні. Хоча недавно з'явилася інформація, що Алієв і Мілевський можуть возз'єднатися в "Минаї".

Дивіться, як Алієв і Мілевський грали в футбол у СІЗО

Алієв і Мілевський. Лук'янівка. СІЗО Відео: Instagram

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футболіст Олександр Алієв зайва вага

Джерело: Сегодня|Спорт

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