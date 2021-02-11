"Кабанейро!" З таким животом Алієву точно не возз'єднатися з Мілевським

Після занурення в київську ополонку колишній півзахисник "Динамо" Олександр Алієв вирушив відігріватися в теплі краї, покриваючи засмагою свою недавно поголену голову.
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Підписники, з якими Олександр поділився в Instagram своїм фото біля моря, звернули увагу, що 36-річний Алієв продовжує активно набирати масу. Ексгравець збірної України може похвалитися справжнім "пивним" животом. Ось коментарі його фоловерів:
- "В натурі ти кавуна з'їв".
- "Вінні-Пух".
- "Ого ти розкабанів!"
- "Кабанейро".
- "На Леоненка схожий".
- "Ох і бочка!"
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Зрозуміло, що з такою вагою Олександру було б нереально виступати на професійному рівні. Хоча недавно з'явилася інформація, що Алієв і Мілевський можуть возз'єднатися в "Минаї".
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