"Кабанейро!" З таким животом Алієву точно не возз'єднатися з Мілевським

Ексдинамівець продовжує набирати... Тільки не форму, а масу

Після занурення в київську ополонку колишній півзахисник "Динамо" Олександр Алієв вирушив відігріватися в теплі краї, покриваючи засмагою свою недавно поголену голову.

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Підписники, з якими Олександр поділився в Instagram своїм фото біля моря, звернули увагу, що 36-річний Алієв продовжує активно набирати масу. Ексгравець збірної України може похвалитися справжнім "пивним" животом. Ось коментарі його фоловерів:

"В натурі ти кавуна з'їв".

"Вінні-Пух".

"Ого ти розкабанів!"

"Кабанейро".

"На Леоненка схожий".

"Ох і бочка!"

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Зрозуміло, що з такою вагою Олександру було б нереально виступати на професійному рівні. Хоча недавно з'явилася інформація, що Алієв і Мілевський можуть возз'єднатися в "Минаї".

Дивіться, як Алієв і Мілевський грали в футбол у СІЗО

Алієв і Мілевський. Лук'янівка. СІЗО Відео: Instagram

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