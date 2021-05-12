Из-за фейла Месси Барселона выбыла из чемпионской гонки: обзор фатальных 3:3 с Леванте

Ведя 2:0 и 3:2, Барселона упустила победу над Леванте, а с ней и реальные шансы на чемпионство. Титул-2021 в последних матчах разыграют Атлетико и Реал

Месси / Фото: Reuters

Барселона сыграла на выезде вничью с Леванте 3:3 и практически прощается с надеждами на чемпионство в Испании.

Реклама

Каталонцы поплатились за свое пижонство. По ходу встречи они вели в счете – 2:0, 3:2, и всякий раз думали, что дело сделано, за что Леванте и наказал Барселону, сведя поединок в результативную ничью.

Читайте также: Легенда Барселоны не хочет возглавить родной клуб и продолжит играть почти до 40 лет

Месси открыл счет в этом матче, забив шикарным ударом боковыми ножницами. Но позже Лионель превратился в антигероя. Ведь именно после ошибки аргентинца, неаккуратно отдавшего пас верхом по направлению к собственной штрафной площадке, Леванте сделал счет 2:2.

Реклама

Леванте – Барселона – 3:3

Голы: Мелеро, 57, Моралес, 59, Серхио Леон, 83 – Месси, 25, Педри, 34, Дембеле, 64

Барселона: Тер Штеген – Араухо (Серхи Роберто, 46, Пуч, 85), Пике, Ленгле – Дембеле (Дест, 82), де Йонг, Бускетс, Педри (Мингеса, 74), Альба – Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 81)

Таким образом у Барселоны сохраняются разве что теоретические шансы на чемпионство. Ей нужно, чтобы Атлетико в трех матчах потерял пять очков. Похоже, что теперь уже борьба за титул развернется исключительно между двумя мадридскими клубами.

"Ничья с Леванте фактически ставит крест на чемпионстве для нас. Мы сами виноваты в произошедшем. Мы теряли концентрацию и в последних матчах упустили много очков, которые позволили бы нам бороться за титул", – признал полузащитник Барселоны Серджи Бускетс

Читайте также: Месси может играть в Барселоне сколько захочет: клуб любой ценой намерен сохранить звезду

Турнирная таблица Примеры

Реклама

Смотрите, как Барселона ранее выбыла из ЛЧ