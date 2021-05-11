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Легенда Барселоны не хочет возглавить родной клуб и продолжит играть почти до 40 лет

11 мая, 13:06

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Полузащитник Андрес Иньеста, который уже три года выступает за японскую команду, продлил контракт с Виссел Кобе до 31 января 2024 года

Андрес Иньеста/Фото twitter.com/visselkobe

Андрес Иньеста/Фото twitter.com/visselkobe

Сегодня одному из самых знаменитых игроков в истории Барселоны, Андерсу Иньесте, исполняется 37 лет. Легенда испанского футбола в 2018 году покинул родину и с тех пор выступает в Японии за команду Виссел Кобе. Некоторое время назад его сватали на тренерский мостик каталонцев вместе со знаменитым Хави, но Иньеста удивил публику и продолжил контракт.

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Тем временем, ветерану Барселоны сломали челюсть и в крови увезли в больницу.

Сегодня японский клуб сообщил, что продлил сотрудничеством с Андерсом еще на два с половиной года. Таким образом, он собирается играть до 39 лет.

Напомним, Иньеста – самый титулованный игрок в истории испанского футбола.

До переезда в Японию он выступал только за Барсу. Выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Европы и мира. В Азии талантливый полузащитник уже выиграл Кубок и Суперкубок Японии. В 77 матчах он забил 16 мячей и сделал 18 голевых передач. Сейчас его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.

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Ранее мы писали, что Иньесте установят еще один памятник в Испании.

Смотрите, как Барселона проиграла Ювентусу в Лиге чемпионов:

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