Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменить

Английский футбольный клуб "Честер" решил провести онлайн-встречу с фанатами. На вопросы болельщиков отвечало руководство клуба и главный тренер.

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Встреча завершилась очень быстро. Все из-за фанатки, которая вышла в прямой эфир полностью голой. Сначала участники попытались сохранять хладнокровие, но первым сдался тренер Энтони Джонсон, который рассмеялся из-за происходящего.

"Из-за оскорбительных материалов, появившихся во время нашей встречи в Zoom, мы вынужденно завершили ее раньше, чем предполагалось. Извиняемся перед всеми, кто был оскорблен материалом, который внезапно появился на встрече", – говорится в заявлении клуба.

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"Честер" выступает в шестой лиге чемпионата Англии и после 17 туров занимает второе место.

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