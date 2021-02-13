Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменить

Английский футбольный клуб "Честер" решил провести онлайн-встречу с фанатами. На вопросы болельщиков отвечало руководство клуба и главный тренер.
Читайте также: День святого Валентина: советы о том, как провести праздник, для романтиков, экстремалов, шопоголиков и всех-всех-всех
Встреча завершилась очень быстро. Все из-за фанатки, которая вышла в прямой эфир полностью голой. Сначала участники попытались сохранять хладнокровие, но первым сдался тренер Энтони Джонсон, который рассмеялся из-за происходящего.
"Из-за оскорбительных материалов, появившихся во время нашей встречи в Zoom, мы вынужденно завершили ее раньше, чем предполагалось. Извиняемся перед всеми, кто был оскорблен материалом, который внезапно появился на встрече", – говорится в заявлении клуба.
"Честер" выступает в шестой лиге чемпионата Англии и после 17 туров занимает второе место.
Читайте также:
- Мир должен видеть этот шедевр. Украинская волейболистка похвасталась длинными ногами
- Абсолютно голая: звезда UFC показала, что такое свобода
- Такая грудь прыгать не мешает? Сексуальная спортсменка готовится к Олимпиаде
- Немецкое качество. Звезда спорта снялась голой для Playboy
- "Я уже достаточно сладкая": звезда баскетбола за драгоценности готова на все
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк