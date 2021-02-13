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Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасувати

13 лютого, 10:39

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Вболівальниця зірвала конференцію "Честера"

Англійський футбольний клуб "Честер" вирішив провести онлайн-зустріч з фанатами. На запитання вболівальників відповідало керівництво клубу і головний тренер.

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Зустріч завершилася дуже швидко. Все через фанатку, яка вийшла в прямий ефір повністю голою. Спочатку учасники спробували зберігати холоднокровність, але першим здався тренер Ентоні Джонсон, який розсміявся з того, що відбувається.

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"Через образливі матеріали, що з'явилися під час нашої зустрічі в Zoom, ми вимушено завершили її раніше, ніж передбачалося. Вибачаємось перед усіма, хто був ображений матеріалом, який раптово з'явився на зустрічі", – йдеться в заяві клубу.

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"Честер" виступає в шостій лізі чемпіонату Англії і після 17 турів посідає друге місце.

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футбол англійські вболівальники фанатка Честер

Джерело: Eurosport

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