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Интер разгромил Динамо в товарищеском матче

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
14 августа, 21:22
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Репетицию осенних поединков группового раунда Лиги чемпионов удачной для киевлян не назовешь. Динамо пропустило от чемпионов Италии три сухих мяча
Интер легко справился с Динамо
Интер легко справился с Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Несмотря на то, что чемпионат Италии еще не стартовал, Интер оказался на две головы сильнее Динамо в контрольном поединке в Монце. Подопечные Симоне Индзаги разгромили киевлян со счетом 3:0.

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Отметим, что главного тренера Динамо Мирчи Луческу на этом матче в Италии не было. Он остался в Киеве, так как лишь недавно был выписан из больницы, где ему удалили кисту.

Луческу возглавлял Интер в сезоне 1998/1999.

ИНТЕР – ДИНАМО: ПОЛНОЕ ВИДЕО МАТЧА

Интер открыл счет на 13-й минуте. Хозяева на ударную позицию вывели Бареллу, который точным выстрелом с линии штрафной заставил капитулировать Бущана.

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На 34-й минуте Динамо нарвалось на контратаку, которую завершил Джеко. Новичок Интера опередил Бущана, вышедшего на перехват за пределы штрафной, и поразил пустые ворота киевлян.

На 60-й минуте Сенси сделал счет разгромным, огорчив Бойко, заменившего по ходу встречи на последнем рубеже Бущана.

Интер – Динамо – 3:0
Голы: Барелла, 13, Джеко, 34, Сенси, 60
Интер: Ханданович (Раду, 73), Шкриньяр (Раноккья, 73), де Врей (Д'Амброзио, 73), Бастони (Коларов, 73), Дармиан (Занотти, 82), Барелла (Весино, 61), Брозович (Агум, 82), Чалханоглу (Сальседо, 82), Перишич (Димарко, 61), Сенси (Видаль, 61), Джеко (Пинамонти, 46)
Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Караваев (Антюх, 84), Сирота (Шабанов, 84), Забарный (Тымчик, 65), Кендзера – Сидорчук (Андриевский, 65), Шапаренко (Шепелев, 65), Леднев (Гармаш, 46) – Родригеш (де Пена, 46), Цыганков (Сидклей, 46) – Рамирес (Кулач, 46; Вербич, 84)

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2
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
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