Интер – Динамо: прямая видеотрансляция товарищеского матча

Следите в онлайн-режиме за контрольным поединком команды Мирчи Луческу против победителя чемпионата Италии

Динамо проведет свой последний спарринг этим летом против Интера / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В субботу, 14 августа, киевское Динамо сыграет спарринг с нынешним чемпионом Италии. В Монце команда Мирчи Луческу померяется силами с Интером. Начало поединка – в 19:30 по киевскому времени. Вашему вниманию – прямая видеотрансляция матча.

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ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ИНТЕР – ДИНАМО

Динамо прошло активные сборы, которые совместились с чемпионатом Украины. Уже после своего первого матча в УПЛ киевляне сыграли спарринг с Фенербахче (1:1), а теперь отправились на товарищеский матч с победителем Серии А.

В чемпионате Динамо идет пока без потерь, без существенных проблем обыграв Верес, Зарю и Минай. Такой график позволяет команде Мирчи Луческу лучше подготовиться к осени, когда команде придется совмещать матчи УПЛ и Лиги чемпионов.

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Интер же свой сезон начнет на следующих выходных, когда пройдет первый тур Серии А. Летом "неррадзури" пережили серьезные изменения. Команду покинули лидеры в лице Лукаку, Хакими и Янга, а также наставник Антонио Конте. Кроме того, за Интер вряд ли сможет выступать Кристиан Эриксен, который на Евро-2020 пережил клиническую смерть.

Из трансферов на вход пока стоит разве что отметить Чалханоглу, которого удалось заманить из стана принципиального соперника Милана. Правда, в ближайшее время игроком Интера должен стать защитник ПСВ Дензел Думфрис, который блеснул на чемпионате Европы.

Состав игроков Динамо на матч с Интером:

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Для Мирчи Луческу этот спарринг будет ностальгическим. В 1999 году румынский специалист поруководил Интером недолгое время, однако успехов с командой не добился. Правда, на отчетный спарринг Мистер не полетел из-за запрета врачей после недавней операции по удалению кисты.