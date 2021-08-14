Інтер – Динамо: пряма відеотрансляція товариського матчу

Слідкуйте в онлайн-режимі за контрольним поєдинком команди Мірчі Луческу проти переможця чемпіонату Італії

Динамо проведе свій останній спаринг цього літа проти Інтера / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У суботу, 14 серпня, київське Динамо зіграє спаринг з нинішнім чемпіоном Італії. У Монці команда Мірчі Луческу поміряється силами з Інтером. Початок поєдинку – о 19:30 за київським часом. До вашої уваги – пряма відеотрансляція матчу.

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ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ІНТЕР – ДИНАМО

Динамо пройшло активні збори, які поєдналися з чемпіонатом України. Вже після свого першого матчу в УПЛ кияни зіграли спаринг з Фенербахче (1:1), а тепер вирушили на товариський матч з переможцем Серії А.

У чемпіонаті Динамо йде поки без втрат, без істотних проблем обігравши Верес, Зорю і Минай. Такий графік дозволяє команді Мірчі Луческу краще підготуватися до осені, коли команді доведеться поєднувати матчі УПЛ і Ліги чемпіонів.

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Інтер ж свій сезон почне на наступних вихідних, коли пройде перший тур Серії А. Влітку "неррадзурі" пережили серйозні зміни. Команду залишили лідери в особі Лукаку, Хакімі та Янга, а також наставник Антоніо Конте. Крім того, за Інтер навряд чи зможе виступати Крістіан Еріксен, який на Євро-2020 пережив клінічну смерть.

З трансферів на вхід поки варто хіба що відзначити Хакан Чалханоглу, якого вдалося заманити зі стану принципового суперника Мілана. Правда, найближчим часом гравцем Інтера повинен стати захисник ПСВ Дензел Думфріс, який блиснув на чемпіонаті Європи.

Склад гравців Динамо на матч з Інтером:

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Для Мірчі Луческу цей спаринг буде ностальгічним. У 1999 році румунський фахівець керував Інтером недовгий час, однак успіхів з командою не досяг. Правда, на звітний спаринг Містер не полетів через заборону лікарів після недавньої операції з видалення кісти.