Футбольный матч завершился дракой. Арбитра нокаутировали в стиле Ван Дамма

Матч чемпионата Узбекистана между "Туроном" и "Нефтчи" завершился массовой дракой с участием игроков обеих команд. Хозяева поля одержали победу со счетом 1:0, что не понравилось гостям, поэтому они начали драку на поле, к которой присоединились даже болельщики.

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В ходе потасовки досталось даже арбитрам. На видео попал момент, когда игрок "Нефтчи" с разбега в прыжке ногой ударил одного из рефери.

Поединок был решающим за выход в высший дивизион страны. Перед последним туром "Нефтчи" лидировал в турнирной таблице и их устраивала ничья, однако "Турон" одержал победу и впервые в истории вышел в Суперлигу.

Недавно матч по футзалу в Харькове превратился в массовую драку после удара ногой в прыжке. Поединок пришлось завершить досрочно.

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