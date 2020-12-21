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Футболиста поймали за парковкой Lamborghini на месте для инвалидов. Он делает это регулярно

21 декабря, 22:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Местные жители в гневе от поведения звездного соседа

Футболист "Фулхэма" Том Кэрни разгневал жителей небольшого городка Ишер на окраине Лондоне. Шотландец неоднократно парковал свой спорткар Lamborghini Urus за 220 тысяч фунтов на место для людей с инвалидностью, когда заходил за кофе в местное кафе по пути на тренировку, сообщает The Sun.

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Такое поведение футболиста разозлило местных жителей. Один из них на эмоциях выпалил: "Эти супербогатые футболисты думают, что они могут жить по другим правилам, чем все мы.

Такие футболисты, как Маркус Рашфорд и Рахим Стерлинг, занимающиеся благотворительностью, помогли изменить мнение общественности о футболистах Премьер-лиги. Но поведение таких, как Кэрни, рискует свести на нет всю эти добрые поступки".

По информации источника, Кэрни зарабатывает около 30 тысяч фунтов (примерно 1,3 млн грн) стерлингов в неделю. Отметим, что "Фулхэм" отказался комментировать действия игрока. Также неизвестно, будет ли реакция полиции на незаконные действия футболиста.

Видео: Сегодня

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футболист чемпионат Англии Фулхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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