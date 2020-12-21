"Пробили легкие заточками": украинского футболиста посадили на перо на почве расизма

Украинский нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола рассказал, как сталкивался с проявлениями расизма в Украине. Напомним, что 29-летний футболист родился в Житомире в семье украинки и нигерийца. Ранее Эсеола отказался играть за сборную Нигерии ради Украины.

"Я же из Житомира, как я могу не сталкиваться с расизмом? С самого детства. Это было начало 90-х, Житомир, черный пацан – люди такое видели только в фильмах. Меня это все цепляло, но потом резко отпускало. Комплексов не было. Я в морду дал и все. Во дворе у меня были друзья, которые меня уважали. А в городе оскорбляли, и папу моего оскорбляли, когда мы ходили гулять", – рассказал форвард "Отдушивдушу".

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Адеринсола Эсеола – самый дорогой игрок "альтернативной сборной" / Фото: Instagram

Эсеола рассказал, что стычки были, когда он жил в спортивном лицее. Парню как раз исполнилось 14 лет. И в городе тогда было модно быть скинхедом: "Мне кажется, на расистской почве меня на перо посадили – было 4 ножевых ранения".

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"Это случилось в интернате за гаражами. Возле нас 4-5 человек, я понимаю, что что-то не то. Двое начали убегать, я просто не успел. Но это заточки были, не ножи. Я был в пуховике, из меня все эти перья летели, я добежал как-то, скорость помогла. Два легких у меня были пробиты и разрез сбоку. Лежал с трубками в легких", – вспомнил Эсеола.

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Ранее мы писали, что "жертва расизма" называл румынских судей цыганами на матче "ПСЖ" – "Истанбул".

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