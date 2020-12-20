"Тоттенхэм" – "Лестер": онлайн матча лидеров чемпионата Англии

В воскресенье в английской Премьер-лиге проходят еще четыре матча 14-го тура. Центральным является противостояние в Лондоне, где в дуэли команд группы лидеров "Тоттенхэм" принимает "Лестер". Начало – в 16:15. Подопечные Жозе Моуринью лидировали в чемпионате, но на днях "Тоттенхэм" проиграл "Ливерпулю" и уступил первое место парням Юргена Клоппа. Теперь "Шпоры" пытаются вернуться утерянные позиции. Мы ведем онлайн с оперативными комментариями и интересными мультимедиа.

"Тоттенхэм" – "Лестер"

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Цена матча. В субботу вечером "Эвертон" обыграл "Арсенал" (2:1) и подскочил на второе место, обойдя и "Шпор", и "лис". Теперь, чтобы вновь стать выше команды Карло Анчелотти, конкурентам нужно брать три очка. Победа любого из соперников поднимет его на второе место. Ничья же еще больше позволит оторваться "Ливерпулю", который вчера разгромил "Кристал Пэлас" – 7:0.

Прогнозы. Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество "Тоттенхэму", на чью победу коэффициент колеблется около 2.10. На гостей из Лестера и ничью можно поставить с примерно одинаковым коэффициентом 3.50-3.60. Града голов не ожидается, а самые популярные счета – 1:1 (коэф. – 7.00) и 1:0 (8.20).

Где смотреть. На украинском телевидении матч в прямом эфире покажет канал Setanta Sports. Трансляция стартует в 16:10. Также его можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

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