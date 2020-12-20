Українська
$ 27,82
34,08

"Тоттенхэм" – "Лестер": онлайн матча лидеров чемпионата Англии

Воскресенье, 20 декабря

Тоттенхэм

16:15

Лестер Сити

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье в английской Премьер-лиге проходят еще четыре матча 14-го тура. Центральным является противостояние в Лондоне, где в дуэли команд группы лидеров "Тоттенхэм" принимает "Лестер". Начало – в 16:15. Подопечные Жозе Моуринью лидировали в чемпионате, но на днях "Тоттенхэм" проиграл "Ливерпулю" и уступил первое место парням Юргена Клоппа. Теперь "Шпоры" пытаются вернуться утерянные позиции. Мы ведем онлайн с оперативными комментариями и интересными мультимедиа.

"Тоттенхэм" – "Лестер"

Реклама

Цена матча. В субботу вечером "Эвертон" обыграл "Арсенал" (2:1) и подскочил на второе место, обойдя и "Шпор", и "лис". Теперь, чтобы вновь стать выше команды Карло Анчелотти, конкурентам нужно брать три очка. Победа любого из соперников поднимет его на второе место. Ничья же еще больше позволит оторваться "Ливерпулю", который вчера разгромил "Кристал Пэлас" – 7:0.

Прогнозы. Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество "Тоттенхэму", на чью победу коэффициент колеблется около 2.10. На гостей из Лестера и ничью можно поставить с примерно одинаковым коэффициентом 3.50-3.60. Града голов не ожидается, а самые популярные счета – 1:1 (коэф. – 7.00) и 1:0 (8.20).

Где смотреть. На украинском телевидении матч в прямом эфире покажет канал Setanta Sports. Трансляция стартует в 16:10. Также его можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Читайте также: Интимные фото футболистов в Библии в магазине Лондона.

Смотрите, как "Тоттенхэм" обыграл бельгийский "Антверпен" в Лиге Европы:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол онлайн трансляция чемпионат Англии Тоттенхэм Лестер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Обалдеть!" Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на МальдивахФутбол
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)Другие
"А вы смотрели?" Путин отреагировал на видео с мастурбирующим ДзюбойФутбол
Слет красоток! Жены украинских футболистов – на Мальдивах (фото)
Слет красоток! Жены украинских футболистов – на Мальдивах (фото)Футбол
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)Футбол
Сексуальная Санта для плохих мальчиков: как зажигает бывшая девушка Неймара
Сексуальная Санта для плохих мальчиков: как зажигает бывшая девушка НеймараФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять