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"Ливерпуль" прошелся катком по "Кристал Пэлас", подарив рекорд Клоппу

19 декабря, 17:53

Елена Павлова Елена Павлова

Это самая крупная победа мерсисайдцев в гостевых матчах

В стартовом поединке 14-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде разгромил лондонский "Кристал Пэлас" со счетом 7:0. Как сообщает Opta Sport, это самая крупная победа мерсисайдцев в гостевых матчах, а также самая крупная победа в элите чемпионата Англии с 1989 года.

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Любопытно, что 12 сентября 1998 года "Ливерпуль" дома с разницей в девять мячей разгромил опять таки "Кристал Пэлас".

А главный тренер Юрген Клопп одержал 127 победу в английской Премьер-лиге в качестве наставника "красных". Немецкий специалист опередил Рафаэля Бенитеса, который возглавлял "Ливерпуль" с 2004-го по 2010 год.

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Отметим, что голы в составе "красных" забивали Такуми Минамино, Садио Мане, по два Роберто Фирмино и Мохамед Салаха, а также полузащитник Джордан Хендерсон. После этой победы "Ливерпуль" набрал 31 очко и продолжит занимать первое место в таблице. "Кристал Пэлас" – на 12-м месте.

Смотрите, как "Ливерпуль" играл в Лиге чемпионов

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