"МЮ" разгромил "Лидс" с самым быстрым дублем в истории АПЛ

Сразу в двух европейских национальных чемпионатах в воскресенье обновили рекорды скорострельности. Сперва форвард "Милана" забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Италии. А позже Скотт Мактоминей из "Манчестер Юнайтед" оформил самый быстрый дубль в английской Премьер-лиге.
Во встрече против "Лидса" шотландский полузащитник забил два мяча к исходу третьей минуты. Первый раз он отличился после 67 секунд игры, второй – спустя 171 секунду после стартового свистка рефери.
Ранее в АПЛ босниец Эдин Джеко в 2012 году забил за "Манчестер Сити" два мяча "Норвичу" за четыре минуты. "МЮ" же продолжил разгром "Лидса" и довел счет до 6:2. Также дублем отметился португалец Бруну Фернандеш, забив один мяч с пенальти. По голу на свой счет у хозяев записали шведский защитник Виктор Линделеф и валлийский хавбек Даниэл Джеймс. Смотрите обзор матча на "Олд Траффорд".
Эта победа позволила "Красным дьяволам" обойти "Эвертон" и "Тоттенхэм" и подняться на третье место. "Лидс" занимает 14-ю строчку таблицы.
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