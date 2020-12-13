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Футболист заживо сгорел в ДТП после корпоратива

13 декабря, 12:01

Александр Трикиша Александр Трикиша

25-летний спортсмен не справился с управлением на дороге

Футболист сборною ЮАР Мотджека Мадиша погиб в ужасной автокатастрофе. Футболист возвращался домой после корпоратива по случаю 50-летия своего клуба "Мамелоди Сандаунз", но не справился с управлением на большой скорости на дороге и вылетел в кювет.

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От сильного удара об отбойник автомобиль тут же вспыхнул огнем и сгорел дотла, пока к месту происшествия прибыли пожарные. Тело футболиста так и осталось лежать возле автомобиля.

Мотджеку было всего 25 лет. Он успел поиграть за "Хайлендс Парк" и "Мамелоди Сандаунз". В 2018 году он дебютировал в национальной сборной.

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В Сети задаются вопросом, был ли алкоголь на праздновании юбилея клуба и почему руководство команды не организовало игрокам транспорт.

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Напомним, что в конце ноября другой игрок сборной ЮАР погиб в ДТП. От удара в авто вырвало двигатель. Анеле Нгцонгца успел поиграть за "Генк" и даже становился чемпионом Бельгии.

Видео: Вартові Еспресо

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авария ДТП погиб футболист сборная ЮАР чемпионат ЮАР

Источник: Сегодня|Спорт

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