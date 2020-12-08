Портрет Марадоны может появиться на денежной банкноте

В Аргентине предложили нанести изображение легендарного футболиста Диего Марадоны на денежную купюру. Идею озвучил сенатор Норма Дюранго, сообщает La Nacion. Изображение Марадоны может появиться на купюре номиналом в 1000 или более песо.

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Ожидается, что на одной стороне купюры будет портрет Марадоны, а на обороте – его знаменитый гол в матче против сборной Англии на ЧМ-1986. По мнению Дюранго, это позволит не только увековечить народного героя, но и привлечь туристов, желающих заполучить сувенир в виде банкноты с изображением кумира. Также она предлагает размещать портрет Диего на почтовых марках.

Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. А прокурор вынес "черную метку" врачу Марадоны.

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