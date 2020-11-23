Известный футболист погиб в ДТП. От удара в авто вырвало двигатель

Бывший защитник сборною ЮАР Анеле Нгцонгца погиб в автокатастрофе в понедельник утром. 33-летний футболист попал в ДТП в провинции Квазулу-Натал. Удар был настолько сильным, что Анеле выбросило из автомобиля. Он скончался на месте до приезда скорой помощи. Его спутница находится в больнице в критическом состоянии, сообщает enca.com.

Реклама

В Сети появились фото раскуроченного автомобиля Нгцонгца. Авто настолько пострадало, что у него вылетел двигатель.

Реклама

Нгцонгца начинал карьеру в скромном клубе "Форчун" из ЮАР. В 2007 году Анеле побывал на просмотре в лондонском Арсенале и впечатлил Арсена Венгера, однако не смог получить разрешение на работу. Тем не менее, задержаться в Европе ему удалось. В том же году он подписал контракт с бельгийским "Генком", где провел девять лет. В Бельгии южноафриканец становился чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка и один раз – Суперкубка. Также у него есть опыт выступления в чемпионате Франции за "Труа".

В 2016 году он вернулся на родину, подписав контракт с "Мамелоди Сандаунс", а совсем недавно на правах аренды перешел в "Амазулу".

Ранее в "Металлисте" назвали свою версию того, как их футболист попал в ДТП. В харьковском клубе не спешат признавать, что их игрок был нетрезв, и говорят о ненадлежащем освещении на дороге.

Ранее появилось видео, как дует в драгер футболист "Металлиста", протаранивший три авто. Показатель алкоголя в организме Дмитрия Кравченко превысил норму в девять раз.

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама