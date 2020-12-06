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Кажется, в Испании нашли способ, как противостоять штрафным ударам Месси

6 декабря, 14:50

Александр Трикиша Александр Трикиша

Аргентинец в 2020 году пока ни разу не отличился со штрафного удара

Испанские клубы разработали стратегию, чтобы не дать лидеру "Барселоны" Лионелю Месси забивать штрафные удары – и она работает! В конце 2019 года он забил 50-й гол в карьере со штрафного удара и в среднем делал это не менее четырех раз за сезон – это лучше, чем у многих ведущих клубов Европы.

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Но в 2020 году ему ни разу не удалось забить в последних 62 попытках – и это потому что соперники "Барселоны" нашли хитрую систему, чтобы остановить его. Защищающиеся команды выстраивают не одну, а целых три стенки, каждая из них выполняет свою задачу. Это довольно сложно, но явно работает, пишет sportbible.

Впрочем, слабую результативность Месси можно также связать с его физической формой. После скандальной попытки покинуть "Барселону" прошлым летом Лионель так и не вернулся на свой привычный уровень. В текущем сезоне он забил семь голов, но пять из них – с 11-метровой отметки.

Напомним, что недавно Месси оштрафовали за футболку Марадоны, а желтую карточку не отменили. Аргентинский футболист "Барселоны" почтил память умершего соотечественника.

Смотрите, как "Барселона" без Месси разгромила "Ференцварош":

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футболист Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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