Кормил 50 семей! Стало известно, сколько Марадона тратил каждый месяц

Появилась информация, сколько денег тратил легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Как сообщает испанское издание Marca со ссылкой на America TV, ежемесячные расходы бывшего нападающего составляли более 100 тысяч евро. Ранее мы писали, что жена в ужасе от условий последних дней жизни Марадоны.

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Как утверждали ведущие на America TV, эта сумма ежемесячно списывалась со счета Марадоны. Подробностей его трат озвучено не было, но зрителям напомнили слова Диего: "Я кормлю 50 семей". Кто эти люди и будут ли они и дальше получать деньги на свое содержание со счетов футболиста, пока неясно.

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/ Фото: Instagram

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Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. А прокурор вынес "черную метку" врачу Марадоны.

Диего Марадона / Фото: Reuters

Мы также писали, что стадион "Наполи" официально переименован в честь Марадоны. Постановление о переименовании арены подписали все члены городского совета Неаполя.

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