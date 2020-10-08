Франция – Украина: озвучен лучший игрок в составе проигравших

Им стал не Цыганков, забивший единственный мяч украинцев, а Малиновский

Лучшим игроком сборной Украины в матче с Францией, который завершился самым крупным поражением в истории нашей национальной команды 1:7, признан Руслан Малиновский. Сервис InStat, анализирующий технико-тактические данные футболистов, оценил его игру против чемпионов мира в 305 баллов.

Реклама

Отметим, что Малиновский был заменен после первого тайма матча Франция – Украина при счете 4:0 в пользу хозяев. Вместо полузащитника "Аталанты" вышел динамовец Виктор Цыганков, во второй половине забивший единственный гол "сине-желтых" в этой встрече.

Руслан Малиновський / Фото: Reuters

Как раз Цыганкова InStat поставил на второе место в списке лучших игроков украинской команды на "Стад де Франс". У него – 291 балл, третим стал полузащитник "Кортрийка" Евгений Макаренко, у которого 285 баллов.

Реклама

Худший показатель среди гостей – у защитника Виталия Миколенко (193 балла), который в игре с французами забил мяч в свои ворота.

При этом лучшим игроком матча в составах обеих команд назван Оливье Жиру (384 баллов). Форвард "Челси" в сотом поединке за сборную Франции отметился голевым дублем.

Реклама

Читайте также: Тренер Франции – о разгроме Украины: "У моего друга Андрея Шевченко были проблемы с составом"

Ранее прозвучал комментарий Андрея Шевченко по итогам 1:7 от Франции."Сравнивать две команды сегодня вообще невозможно, но все равно какие-то кусочки игры у нас хорошо получились", – считает главный тренер украинцев.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама