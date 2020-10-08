"Стечение обстоятельств": Шевченко – о разгроме от Франции

Андрей Шевченко прокомментировал поражение Украины от Франции 1:7 в товарищеском матче в Сен-Дени, ставшее самым крупным в истории нашей сборной. Главный тренер "сине-желтых" посетовал, что из-за проблем с коронавирусом ему пришлось выставить на этот поединок практически молодежный состав, но даже в такой игре нашел позитив.

"В такой ситуации я могу сказать, что игроки отнеслись к матчу настолько серьезно, насколько это было возможно. Все, вышедшие на поле, старались, пытались играть. Сравнивать две команды сегодня вообще невозможно, но все равно какие-то кусочки игры, особенно в начале второго тайма, у нас хорошо получились. Было несколько моментов, чтобы улучшить для себя счет. Лучшее из этого матча мы заберем на будущее. Но сборная Франции – чемпионы мира. Мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы хотя бы как-то попытаться конкурировать с ними. То, что произошло сегодня – стечение тех обстоятельств, которые есть"

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Андрей Шевченко / Фото: УАФ

"Цыганков (забивший единственный мяч сборной Украины, – Ред.) набирает форму. И это нас радует"

"Сидорчук и Караваев в последнее время провели очень много матчей. Сегодня они не играли, потому что мы должны планировать наши следующие встречи – с теми игроками, которые сейчас есть. Пока у нас нет вратаря, он один. Пытаемся довызвать кого-то. Но он не может приехать прямо сейчас, а должен пройти тест на COVID (речь о довызванном Никите Шевченко – Ред.). Мы не понимаем, сможет он приехать или нет. Поэтому мы работаем с тем коллективом, который есть. Это 18 человек и один вратарь"

"Следующие наши поединки (с Германий и Испанией 10 и 13 октября) официальные. У нас очень много проблемных позиций. Футболисты "Шахтера" будут проходить тесты на коронавирус 8 октября. Пока мы не понимаем, кого мы сможем довызвать, кого – нет. Для меня это очень тяжелая ситуация, но мы должны из нее выходить. На сегодняшний матч мы вызвали практически молодежную сборную", – заявил после 1:7 от Франции Андрей Шевченко

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Напомним, из-за коронавируса, обнаруженного у Пятова и Степаненко, со сборной Украины не полетел во Францию ни один игрок "Шахтера".

Кроме того, уже во Франции, из-за положительных тестов на COVID-19, вне игры оказались вратари Лунин и Пятов.

Обзор матча Франция – Украина (7:1)

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