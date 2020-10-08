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Тренер Франции – о разгроме Украины: "У моего друга Андрея Шевченко были проблемы с составом"

8 октября, 08:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Дешам похвалил своих игроков после семи голов в ворота Украины

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался доволен игрой своей команды в товарищеском матче против Украины (7:1). Он не умаляет заслуг собственных игроков, но подчеркивает, что украинская команда имела грандиозные кадровые проблемы.

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Видео голов и обзор матча Франция – Украина

"Это очень хороший вечер для нас, я отдаю должное своим игрокам за то, что у них было много шансов и что они забили семь голов. У моего друга Андрея Шевченко были некоторые проблемы с составом из-за травм и коронавируса, но это не умаляет того, что мы сделали.

Опытные игроки и новички выполнили работу с правильным настроением. Мы должны ценить, наслаждаться этой победой, не преувеличивать ее, но также и не нужно преуменьшать то, чего мы достигли сегодня вечером", – цитирует Дешама сайт Федерации футбола Франции.

Ранее Андрей Шевченко назвал поражение от Франции стечением обстоятельств. Наставник нашей команды считает, что все игроки, вышедшие на поле, старались, пытались играть. Но мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы хотя бы как-то попытаться конкурировать с чемпионами мира.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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товарищеский матч Сборная Украины сборная Франции Дидье Дешам

Источник: Сегодня|Спорт

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