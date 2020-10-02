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Фран Соль покинул "Динамо". Испанский форвард возвращается на родину

2 октября, 16:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

В ближайшее время нападающий станет игроком "Тенерифе"

Нападающий киевского "Динамо Фран" Соль улетел из Украины. Фото из самолета футболист поделился на своей странице в Instagram. В ближайшее время Соль должен перейти в "Тенерифе" из второй лиги Испании.

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По информации as.com, форвард отправится в аренду с обязательным правом выкупа, если "Тенерифе" выйдет в Примеру. В новом сезоне команда провела три матча, но победить смогла только в одном из них, занимая в турнирной таблице Сегунды 13-е место.

Соль перешел в "Динамо" зимой 2019 года из нидерландского "Виллем II" за 3,5 миллионов евро, однако завоевать место в стартовом составе ему сначала помешала травма, а затем низкий уровень игры. В прошлом сезоне испанец провел 16 матчей во всех турнирах и забил всего один мяч.

В текущем сезоне Соль провел три матча за "Динамо" и забил один гол в матче за Суперкубок Украины против "Шахтера" (3:1).

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Кстати, во время паузы в чемпионате Украины из-за карантина самый дорогой нападающий киевского "Динамо" опубликовал роман о будущем. Книга испанского форварда называется "Мадрид 2035".

Смотрите, как забивал Фран Соль в текущем сезоне:

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чемпионат Испании Динамо Киев тенерифе Фран Соль

Источник: Сегодня|Спорт

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