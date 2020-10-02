Бывший партнер Шевы: "Мы ездили на стрелки. У нас было много друзей, связанных с криминалом"

Андрей Шевченко об этом еще никогда не рассказывал - откровения Игоря Костюка

Главный тренер киевского "Динамо" U-19 Игорь Костюк, начинавший карьеру игрока в одной компании с Андреем Шевченко, рассказал о нефутбольной стороне их совместной юности. По словам Костюка, который на раннем этапе считался даже большим талантом, чем Шева, будущий обладатель "Золотого мяча" был отнюдь не пай-мальчиком.

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Костюка цитирует SportArenaTV.

"Не знаю, кто вам рассказывал, что Андрей был таким дисциплинированным. Как мальчишки в то время могли опоздать, залезть в какую-то тему, которых в 90-е было очень много. Какую? Что-то купить, что-то продать. Тогда Польша открылась. Бензин тырили, продавали. В таком духе. Но я не говорю, что мы с Андреем это делали. Я говорю, что такие темы были"

"Тогда открылся рынок, все возили и продавали, были группировки. У нас было много друзей, связанных, скажем так, с криминалом. Борцы, боксеры. Мы с ними общались, ездили на какие-то собрания, "стрелки". Дрались? К счастью, до этого не доходило"

"История из детства? Когда были на турнире в Минске, нас забилось в лифт 10 человек. И кому-то захотелось в туалет. Это история, о которой мы сейчас вспоминаем, и все о ней рассказывают. Когда пришел лифтер, открыл нас, мы начали вылазить, а лифтер такой: "Ребята, что такое?!" А мы поразбегались..." – поведал Игорь Костюк, добавив, что они и сейчас с Андреем Шевченко друзья

Кстати, на вопрос, звал ли Шевченко в штаб национальной сборной, Костюк ответил: "Я иду своим путем и работаю в футбольном клубе "Динамо".

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Игорь Костюк / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Отметим, что ранее об особенностях нефутбольной молодости Шевы "Сегодня" рассказали в киевском хоккейном клубе "Сокол".

"До отъезда в "Милан" Андрей около года серьезно играл в хоккей. Приходил на каток "Авангард" два раза в неделю, – говорил Василий Фадеев. — А когда подписал контракт с "Миланом", то приезжал уже с охраной, двумя автоматчиками. Да, на всех тренировках Шевченко охрана была. Играл с друзьями своими, бизнесменами. Всегда – в железной маске, чтобы травму лица не получить. Лобановский был не в курсе. Шевченко говорил, что если бы Валерий Васильевич узнал, что он играет в хоккей, он бы его убил"

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Напомним, что во вторник Андрею Шевченко исполнилось 44 года. Супруга Кристен и четверо сыновей завалили его подарками.

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