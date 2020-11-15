ФИФА компенсирует "Ливерпулю" травму игрока в сборной Англии

Английский Ливерпуль получит от ФИФА 2 миллиона фунтов в качестве компенсации за травму защитника Джо Гомеса в расположении сборной Англии. Футболист травмировался на тренировке и рискует пропустить большую часть сезона, сообщает Daily Mail. Кстати, сегодня англичане встретятся с бельгийцами в Лиге наций. Онлайн Бельгия – Англия уже доступен на нашем сайте.

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Ранее у "Ливерпуля" из-за травм выбыли Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, а в составе сборной Шотландии накануне травмировался Энди Робертсон. А Мохамед Салах сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Египта. Поэтому Юргену Клоппу не позавидуешь.

Смотрите, как сборная Англии обыгрывала Бельгию в предыдущем матче:

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