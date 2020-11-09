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Как "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью, а в лидеры вышел "Лестер"

9 ноября, 08:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В двух матчах лидеров судьи назначили четыре 11-метровых, но реализовали лишь два

В воскресенье в европейском футболе сразу в нескольких матчах лидеров решающую роль сыграли 11-метровые. В Премьер-лиге между собой разбирались чемпионы двух последних лет – "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Сильнейшего они не выявили, чем воспользовался "Лестер", который выскочил на первую строчку. Напомним все результаты 8-го тура чемпионата Англии.

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В дождевую погоду в Манчестере "горожане" пропустили от "Ливерпуля" на 13-й минуте. Кайл Уокер сбил Садио Мане, а Мохамед Салах реализовал пенальти. Вскоре Жезус сравнял счет (1:1), а на 42-й минуте Кевин де Брюйне не реализовал 11-метровый за игру рукой. Причем, бельгиец пробил мимо ворот, чего в АПЛ не видели уже два года. Смотрите обзор поединка.

Точный удар Джейми Варди с "точки" на 15-й минуте все решил в дуэли с "Вулверхэмптоном" – 1:0. Интересно, что форвард бил пенальти еще раз, но на 39-й минуте Руй Патрисиу отбил мяч. Тем не менее, "лисы" поднялись на первое место чемпионата.

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Лидер "Тоттенхэма" Харри Кейн не устает колотить голы. Его точный удар головой в ворота "Вест Бромвича" в гостях на 68-й минуте вывел лондонцев на второе место.

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