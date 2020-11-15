Бельгия – Англия: онлайн матча Лиги наций

В воскресенье, 15 ноября, в Брюсселе на Стадионе короля Бодуэна состоится матч Лиги наций в Дивизионе А2: сборная Бельгии встретится с командой Англии. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с описанием ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА БЕЛЬГИЯ – АНГЛИЯ

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За два тура до финиша Бельгия имеет в своем активе девять баллов и возглавляет турнирную таблицу Дивизиона А2. Англия отстает на два очка и делит второе-третье места с Данией. Учитывая, что скандинавы в параллельном матче встречаются с откровенным аутсайдером квартета Исландией (0 очков), британцам необходимо набирать очки, если они рассчитывают продолжать борьбу за победу в группе и Финал четырех.

К слову, у Бельгии самый тяжелый календарь на финише турнира – в заключительном туре подопечные Роберто Мартинеса встретятся с Данией, а Англия сыграет с Исландией.

В первом круге Англия обыграла Бельгию со счетом 2:1, а перед этим бельгийцы дважды обыгрывали англичан на ЧМ-2018 – сначала в группе, а затем в матче за третье место.

Смотрите, как Англия обыграла Бельгию в октябре:

Букмекеры о матче Бельгия – Англия:

Букмекеры считают Бельгию фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Роберто Мартинеса – 2.33, на ничью – 3.40, на победу Англии – 3.20.

Где смотреть матч Бельгия – Англия:

Матч Бельгия – Англия в прямом эфире покажут на канале "Футбол 1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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