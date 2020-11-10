Из-за коронавируса-мутанта матч "Ливерпуля" – под угрозой срыва

Штамм вируса, который передается от норок, может отменить поездку чемпионов Англии на игру в Дании

Матч шестого тура Лиги чемпионов между датским "Мидтьюлланном" и английским "Ливерпулем", который должен состояться 9 декабря в датском Хернинге, находится под угрозой срыва из-за нового штамма коронавируса, который передается от норок к человеку. Как мы писали ранее, в Дании люди массово заражаются коронавирусом от норок.

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По данным Daily Mail, поездка "Ливерпуля" в Данию на гостевой поединок с "Мидтьюлланном" оказалась под большим вопросом, поскольку, если она состоится, то по возвращении из этой страны команде Юргена Клоппа предстоит двухнедельный карантин в Англии. Что, в свою очередь, нарушит все ее соревновательные циклы.

Столь жесткие условия медицинских протоколов в Великобритании ранее были отменены для элитных спортсменов и спортсменок после возобновления соревнований, однако это не относится к Дании, где выявили новый штамм коронавируса.

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Ранее сообщалось, что у 12 человек в Дании выявили мутировавшую версию COVID-19. Она распространилась на ферме по разведению норок. В связи с этим власти приняли решение уничтожить более 15 млн животных, которые содержались на фермах. При этом Дания закрыла часть страны из-за мутации коронавируса.

Добавим, что матч против "Мидтьюлланна" 9 декабря для "Ливерпуля", скорее всего, уже не будет иметь турнирного значения, поскольку чемпионы Англии почти наверняка еще до него обеспечат себе выход в 1/8 Лиги чемпионов с первого места в группе.

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