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Фанаты "Динамо" выкупили 72 тысячи билетов на матч без зрителей

23 декабря, 22:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Солидарность болельщиков принесла клубу 360 тысяч евро

Болельщики "Динамо" из Дрездена выкупило 72 тысячи билетов на матч Кубка Германии без зрителей против "Дармштадта". Поскольку фанатам запрещено посещать стадион из-за пандемии COVID-19, клуб из Дрездена выставил билеты на продажу по 5 евро каждый и призвал фанатов выкупить их из солидарности, сообщает The Guardian.

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Какое же было удивление у организаторов матча, когда за несколько дней были раскуплены 72 112 призрачных билетов, что почти в три раза превышает их среднюю посещаемость в прошлом сезоне и в два раза – вместимость стадиона. К тому же акция болельщиков пополнила бюджет клуба на 360 тысяч евро.

Если бы матч прошел со зрителями, он бы стал третьим по посещаемости в истории "Динамо" из Дрездена.

Впрочем, "фантомные" болельщики не помогли "Динамо" одержать победу. Матч 1/16 финала против "Дармштадта" завершился разгромным поражением 0:3. Также дрезденский клуб лидирует в турнирной таблице третьей Бундеслиги.

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болельщики кубок Германии Динамо Дрезден

Источник: Сегодня|Спорт

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