Во Франции начали судить российских фанатов, едва не убивших болельщика на Евро-2016

Во Франции начался суд над двумя российскими фанатами, которые едва не убили английского болельщика во время Евро-2016. 11 июня в день матча Англии против России около 150 российских хулиганов устроили настоящий террор в Марселе, избивая всех на своем пути.

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Больше всех досталось 50-летнему Эндрю Баче. В результате побоев у него остановилось сердце. Бездыханное тело британца на улице обнаружили полицейские и только благодаря экстренным реанимационным мероприятиям прямо на месте посреди всего этого хаоса удалось вернуть его к жизни. Баче получил множественные переломы и некоторое время провел в коме. А в результате удара железным прутом по голове у Баче была парализована левая сторона тела, сообщает get football news france.

Эндрю остался инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Он даже не помнит, что посещал тот злосчастный чемпионат Европы, поэтому не может дать показания в суде. Адвокат описал состояние своего клиента "между болезнью Паркинсона и Альцгеймера". Его сын Гарри вынужден был бросить работу в Австралии и вернуться на родину, чтобы ухаживать за отцом.

Смотрите на зверства российских фанатов во Франции:

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Камеры наблюдения определили, что нападавших было пятеро, однако опознать удалось лишь двоих – это 34-летний Михаил Ивкин и 33-летний Павел Косов. Они были задержаны лишь в 2018 году в Мюнхене по пути в Испанию, где московский "Спартак" играл с "Атлетиком" из Бильбао. Каждому из них грозит до 15 лет за решеткой.

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Выступая в суде Ивкин, сказал, что в тот день столкнулся с группой болельщиков из Англии и попытался защитить себя, бросив стул, который задел Баче. Он рассказал, что является тренером по боевым единоборствам – он занимается кикбоксингом, боксом и тхэквондо. Косов заявил, что ударил Баче по голове "рукой, а не кулаком", и не помнит, чтобы бил его ногой, когда он лежал на земле.

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Смотрите, как английские фанаты вели себя в Киеве:

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