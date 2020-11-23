В декабре на трибуны Великобритании вернутся болельщики, но не везде

В зонах наименьшего риска на спортивных мероприятиях на открытом воздухе смогут присутствовать до 4 тысяч человек

Правительство Великобритании объявило о снятии локдауна из-за коронавируса со 2 декабря. Ожидается, что послабление затронет и профессиональный спорт, в том числе и английскую Премьер-лигу. И на ряд матчем снова допустят зрителей. С соответствующим заявлением вот-вот должен выступить премьер-министр страны Борис Джонсон – сообщает BBC.

Реклама

Читайте также: Матчи Украины – самые посещаемые в текущем сезоне Лиги наций

Отмечается, что после отмены локдауна Великобританию поделят на регионы трех степеней риска. В зонах наименьшего риска на спортивных мероприятиях на открытом воздухе смогут присутствовать до 4 тысяч человек. В зонах со средним риском на матчи и турниры допустят до двух тысяч болельщиков, в регионах с высоким риском соревнования по-прежнему будут проходить при пустых трибунах.

/ Фото: AFP

Реклама

Напомним, что в Украине впервые пустили зрителей на трибуны в полуфиналах плей-офф украинской Премьер-лигиза право сыграть в Лиге Европы. Кстати, сегодня состоится финал мини-турнира, в котором место в еврокубках разыграют "Колос" и "Мариуполь".

Смотрите, как чемпион АПЛ "Ливерпуль" играет в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама