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В декабре на трибуны Великобритании вернутся болельщики, но не везде

23 ноября, 18:34

Елена Павлова Елена Павлова

В зонах наименьшего риска на спортивных мероприятиях на открытом воздухе смогут присутствовать до 4 тысяч человек

Правительство Великобритании объявило о снятии локдауна из-за коронавируса со 2 декабря. Ожидается, что послабление затронет и профессиональный спорт, в том числе и английскую Премьер-лигу. И на ряд матчем снова допустят зрителей. С соответствующим заявлением вот-вот должен выступить премьер-министр страны Борис Джонсон – сообщает BBC.

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Отмечается, что после отмены локдауна Великобританию поделят на регионы трех степеней риска. В зонах наименьшего риска на спортивных мероприятиях на открытом воздухе смогут присутствовать до 4 тысяч человек. В зонах со средним риском на матчи и турниры допустят до двух тысяч болельщиков, в регионах с высоким риском соревнования по-прежнему будут проходить при пустых трибунах.

/ Фото: AFP

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Напомним, что в Украине впервые пустили зрителей на трибуны в полуфиналах плей-офф украинской Премьер-лигиза право сыграть в Лиге Европы. Кстати, сегодня состоится финал мини-турнира, в котором место в еврокубках разыграют "Колос" и "Мариуполь".

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Великобритания стадион болельщики зрители чемпионат Англии локдаун
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