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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Это невероятно! Игрок Интера забил с углового между ног вратарю

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
5 декабря, 00:06
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Интер разгромил на выезде Рому 3:0, поставив соперника на колени еще в первом тайме
Моуринью в шоке от игры Интера
Моуринью в шоке от игры Интера / Фото: Reuters

В субботу, 4 декабря, состоялся матч 16-го тура итальянской Серии А в котором Рома на стадионе "Олимпико" принимала миланский Интер.

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Уже на 15-й минуте встречи полузащитник "нерадзурри" Хакан Чалханоглу забил просто невероятный гол в ворота римского клуба.

Турецкий легионер прямым ударом с углового сумел пробить Руя Патрисиу, при этом португалец пропустил мяч между ног.

ГОЛ ХАКАНА ЧАЛХАНОГЛУ

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На 25-й минуте ветеран Интера Эдин Джеко удвоил перевес своей команды, а в концовке первого тайма Дензел Дюмфрис довел счет до разгромного.

ГОЛ ЭДИНА ДЖЕКО

ГОЛ ДЕНЗЕЛА ДЮМФРИСА

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Матч так и закончился со счетом 3:0 в пользу команды Симоне Индзаги.

ОБЗОР МАТЧА

После этой игры Интер набрал 37 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Серии А. Рома с 25-ю очками на пятом месте.

Ранее мы рассказывали, какой гол-красавец удалось забить украинскому бомбардиру Руслану Малиновскому.

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44
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44
3
Днепр-1
16
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34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
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