Это невероятно! Игрок Интера забил с углового между ног вратарю

Интер разгромил на выезде Рому 3:0, поставив соперника на колени еще в первом тайме

Моуринью в шоке от игры Интера / Фото: Reuters

В субботу, 4 декабря, состоялся матч 16-го тура итальянской Серии А в котором Рома на стадионе "Олимпико" принимала миланский Интер.

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Уже на 15-й минуте встречи полузащитник "нерадзурри" Хакан Чалханоглу забил просто невероятный гол в ворота римского клуба.

Турецкий легионер прямым ударом с углового сумел пробить Руя Патрисиу, при этом португалец пропустил мяч между ног.

ГОЛ ХАКАНА ЧАЛХАНОГЛУ

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На 25-й минуте ветеран Интера Эдин Джеко удвоил перевес своей команды, а в концовке первого тайма Дензел Дюмфрис довел счет до разгромного.

ГОЛ ЭДИНА ДЖЕКО

ГОЛ ДЕНЗЕЛА ДЮМФРИСА

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Матч так и закончился со счетом 3:0 в пользу команды Симоне Индзаги.

ОБЗОР МАТЧА

После этой игры Интер набрал 37 очков и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Серии А. Рома с 25-ю очками на пятом месте.

Ранее мы рассказывали, какой гол-красавец удалось забить украинскому бомбардиру Руслану Малиновскому.