Алиев такие не забивал! Сын звезды поразил голом "ножницами" (видео)

10-летний Артем Алиев, выступающий за киевскую команду "Современной детской академии футбола", продолжает феерить.
Ранее сын знаменитого динамовца взорвал соцсети своими голами дальними ударами.
Однако в этот раз Артем Алиев показал, что может забивать не только в стиле своего отца.
Далее по теме
В очередном матче детских соревнований Алиев-младший отметился покером, но особенно ярким получился четвертый гол – в падении через себя. Таким сложным приемом Артем поразил ворота соперника из-за пределов штрафной!
"Его фамилия – Алиев!" – прозвучало тут же в зале.
"Монстр!" – таким комплиментом наградил Артема в Instagram его отец.
Напомним, что Алиев назвал сына Артемом не в честь своего друга Милевского.
"Просто у меня инициалы А. А., моя дочка Алина Алиева, поэтому сын будет Артемом Алиевым", – рассказывал после рождения сына Александр.