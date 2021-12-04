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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"Не ожидал, что будет так трудно". Шева объяснил неудачный дебют в Серии А

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
4 декабря, 20:04
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В ближайшее воскресенье в матче 16-го тура Серии А команду Андрея Шевченко Дженоа протестирует туринский Ювентус
Шева - в зоне вылета
Шева - в зоне вылета / Фото: Twitter

Тяжелый календарь и кадровые проблемы значительно усложнили задачу по спасению "грифонов" от вылета, которая поставлена перед тренерским штабом Андрея Шевченко. С таким количеством проблем украинский специалист еще не сталкивался в своей тренерской карьере.

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"До того, как приехать сюда, я знал, учитывая календарь, о трудностях, с которыми столкнусь. Но я не ожидал, что будет так много травм.

Ювентус – это отличная команда, команда чемпионов, у них много сильных игроков. Они быстро забывают о поражениях, демонстрируют качественный футбол.

Аллегри – отличный тренер, цифры это доказывают. Он является мотиватором, который знает, как хорошо управлять командой. Он извлекает максимум из того состава, что у него есть и он это много раз доказывал", – сказал Шевченко в интервью Тuttomercatoweb.

Тренер Дженоа Андрей Шевченко
Тренер Дженоа Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Отметим, что после 15-ти сыгранных матчей Дженоа прочно осела в зоне вылета. Команда находится на 18-м месте, имея в активе 10 очков.

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Дженоа под руководством Шевченко сыграла три поединка, но заработала один балл только в матче с Удинезе (0:0). Поединки против Ромы и Милана команда Шевы проиграла с общим счетом 0:5.

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти
Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: REUTERS

В матче против "старой синьоры" генуэзцам мало что светит. Как спрогнозировал Вячеслав Грозный, Дженоа сможет выиграть через тур в дерби против Сампдории.

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44
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44
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
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