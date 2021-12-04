"Не ожидал, что будет так трудно". Шева объяснил неудачный дебют в Серии А

В ближайшее воскресенье в матче 16-го тура Серии А команду Андрея Шевченко Дженоа протестирует туринский Ювентус

Шева - в зоне вылета / Фото: Twitter

Тяжелый календарь и кадровые проблемы значительно усложнили задачу по спасению "грифонов" от вылета, которая поставлена перед тренерским штабом Андрея Шевченко. С таким количеством проблем украинский специалист еще не сталкивался в своей тренерской карьере.

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"До того, как приехать сюда, я знал, учитывая календарь, о трудностях, с которыми столкнусь. Но я не ожидал, что будет так много травм. Ювентус – это отличная команда, команда чемпионов, у них много сильных игроков. Они быстро забывают о поражениях, демонстрируют качественный футбол.

Аллегри – отличный тренер, цифры это доказывают. Он является мотиватором, который знает, как хорошо управлять командой. Он извлекает максимум из того состава, что у него есть и он это много раз доказывал", – сказал Шевченко в интервью Тuttomercatoweb.

Тренер Дженоа Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Отметим, что после 15-ти сыгранных матчей Дженоа прочно осела в зоне вылета. Команда находится на 18-м месте, имея в активе 10 очков.

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Дженоа под руководством Шевченко сыграла три поединка, но заработала один балл только в матче с Удинезе (0:0). Поединки против Ромы и Милана команда Шевы проиграла с общим счетом 0:5.

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: REUTERS

В матче против "старой синьоры" генуэзцам мало что светит. Как спрогнозировал Вячеслав Грозный, Дженоа сможет выиграть через тур в дерби против Сампдории.