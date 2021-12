Шедевральный гол Малиновского в центральном матче Серии А (видео)

В центральном матче 16-го тура Серии А на стадионе имени Диего Армандо Марадоны встречались команды Наполи и Аталанты. Аталанта победила 3:2.

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский вышел на этот поединок в основе своего клуба.

На 7-й минуте встречи украинец открыл счет в матче. Получив пас от Сапаты, Руслан с ходу пробил по воротам Давида Оспины – голкипер даже не успел среагировать. Очередной гол-красавец в исполнении игрока сборной Украины!

Для Руслана Малиновского этот гол стал четвертым в сезоне и двадцатым в Серии А.

