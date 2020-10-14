"Это не чудо": Шевченко – о секрете победы над Испанией и борьбе за первое место в группе

Андрей Шевченко прокомментировал сенсационную победу Украины над Испанией 1:0 в матче Лиги наций, который состоялся накануне на НСК "Олимпийский". Напомним, "сине-желтые" обыграли чемпионов мира-2010, реабилитировавшись перед болельщиками за серию из трех поражений с общим счетом 2:13.

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Оценивая матч с Испанией, Шева несколько раз употребил слово "катастрофический". Так главный тренер сборной Украины описал объем работы, выполненный на поле его игроками.

- Хотел бы поблагодарить всех за поддержку, а особенно тех болельщиков, которые поддерживали нас на стадионе. Также хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу и полное выполнение установки на игру. А ее, поверьте, реализовать было очень непросто – для этого необходимо было проделать просто катастрофический объем работы, – сказал Андрей Шевченко. – Без преувеличения, очень рад за отношение ребят. Играть с такой командой, как сборная Испании, да еще в этих условиях, в которые мы были поставлены, и добиться результата, – это очень много для нас значит.

Андрей Шевченко и Луис Энрике / Фото: Reuters

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- Когда вы решили менять Зубкова на Цыганкова?

- У нас были запланированы замены. Но при этом я наблюдал за игрой и менял тех футболистов, которым уже не хватало энергии. Мы просили ребят в середине поля играть один в один, создавать прессинг. Если бы мы этого не делали, то нам было бы очень тяжело.

- Можно ли эту победу назвать самой важной в вашей тренерской карьере по состоянию на текущий момент?

- Надеюсь, мои самые важные победы впереди. Я смотрю вперед.

- Оцените текущую турнирную ситуацию в группе. У Испании – 7 очков, у Германии и Украины – по 6...

- У нас с этими командами разные задачи. Испания и Германия будут бороться за выход из этой группы, а у нас задача – остаться в этой группе.

- После сегодняшнего результата не думаете ли вы замахнуться на большее?

- Наши задачи меняться не будут: мы не готовы конкурировать на этом уровне. Пока еще не готовы! Мы можем сыграть еще 4-5 матчей с Испанией, и нам будет очень тяжело добиться еще раз такого результата. Я с уважением отношусь к украинскому футболу, но я реалист. У нас нет чемпионата, который мог бы дать эту конкуренцию. Но у каждого игрока сборной Украины есть огромное сердце и огромное желание выступать за национальную команду. Сегодня ребята продемонстрировали это.

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Андрей Шевченко / Фото: Reuters

- Если не чудо сегодня произошло, то что тогда?

- Вот вы и скажите... Я считаю, что это не чудо. А работа, которая была выполнена. Отличная реализация выбранного на матч плана. Для нас это заслуженная победа. Благодарен ребятам за отдачу, за желание бороться. Мы даже не боролись сегодня – мы дрались! За каждый кусочек поля. Чтобы достигать результата, надо с таким настроем выходить на каждую игру. И ребята об этом знают.

- Какие изменения вы внесли в игру команды в перерыве матча?

- Почти никаких. Нам надо было выдержать первый тайм – это была часть нашего плана на игру. Мы понимали, что если выдержим первый тайм, то после перерыва у соперника начнет лопаться терпение, и у нас появятся шансы. Одним из таких шансов мы и воспользовались.

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Важно было дотерпеть и дождаться момента. Мы использовали шанс. Футбол – интересная со всех сторон игра. Тут не только тактика, но и большие эмоции. Большой эмоциональный подъем ребят, их желание, сыграли сегодня большую роль. Иначе они бы просто не сумели выполнить такой катастрофически большой объем работы!

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- Вчера на вас оказывалось сумасшедшее давление, а сегодня готовы на руках носить. Как справляетесь с такими "качелями"?

- Я в футболе не первый день. Еще будучи футболистом, я всегда чувствовал ответственность и справлялся с давлением. Так что с этим у меня все в порядке, все это я могу контролировать. Такова наша футбольная жизнь, в ней бывают и победы, и поражения. Я отношусь ко всему очень взвешенно. Анализирую, планирую, ищу логическое объяснение каждому поражению и каждой победе. Это помогает мне держать баланс в своей жизни.

- В Мадриде вы пытались играть с Испанией в "испанский" футбол, и проиграли. Сегодня вы сыграли в "украинский" футбол, и выиграли. Что вас заставило изменить выбор?

- Я как тренер должен выходить из любой ситуации. Ситуация заставила меня изменить структуру игры. Считаю, мы с этим справились хорошо. А идеально – это, конечно, делать микст.

Самое главное, что у ребят было желание доказать, что эта команда заслуживает уважения. У нас не хватало восемь человек из того состава, который год назад обыграл Португалию. Но мы победили Испанию. Это отличная новость для меня: у нас появляется конкуренция, молодые футболисты, у которых есть дух, есть мастерство. Надо работать и повышать уровень.

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

- Сегодня в составе сборной Украины было как никогда много футболистов "Динамо". Они больше подходят для выбранной вами модели игры?

- Я не делю футболистов по клубам, у нас одна команда, одна семья, мы работаем как единое целое.

- Не думаете ли назначить капитаном сборной Украины Ярмоленко?

- У нас капитан – Пятов. Пока он будет играть в сборной, он будет ее капитаном. Следующий за ним – Ярмоленко.

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Ранее тренер сборной Испании назвал причину поражения от Украины. "Так бывает, – говорит Луис Энрике. – Нужно создавать еще больше моментов".

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